В понедельник в Рязани ожидаются грозы, ливни и град
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 июля на территории Рязанской области ожидаются грозы, ливни и град. Порывы ветра могут доходить до 23 метров в секунду.
В связи с грядущей непогодой специалисты регионального ГУ МЧС просят рязанцев соблюдать простые правила безопасности:
- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;
- ограничить время нахождения на улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU