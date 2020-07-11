Водитель фуры, устроивший смертельное ДТП в Путятинском районе, назвал причину

11 Июль 2020 2020-07-11T16:03:56+03:00

Удар в задний бампер был таков, что подросток не выжил. Фото: сайт регионального УМВД.

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10 июля на М5 «Урал» в Рязанской области седельный тягач Scania протаранил четыре стоящих впереди автомобиля: Opel, Toyota, Volkswagen и УАЗ. Фурой управлял 62-летний житель Смоленской области. В результате ДТП погиб 13-летний пассажир Opel.

Водитель фуры признался, что именно послужило причиной трагедии. Всему виной стал зазвонивший телефон. Водитель отвлкся на звонок, а когда посмотрел на дорогу — увидел, что идут ремонтные работы. Мужчина начал уходить сначала вправо, затем влево и... произошла авария.

Также нам стали известны подробности ДТП, которое произошло 10 июля около 16.40 на 170 километре автодороги М5 в Рыбновском районе. Мотоциклист, личность которого до сих пор не установлена, не рассчитал скорость и столкнулся с фурой. В результате ДТП он погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU