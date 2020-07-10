Первые рязанцы проехали по обходу Лосево - Павловск

10 Июль 2020 2020-07-10T17:52:40+03:00

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При путешествии на юг на личном автомобиле рязанцы постоянно сталкивались с проблемой пробки в районе населенных пунктов Лосево и Павловск Воронежской области. Четыре полосы федеральной трассы М4 «Москва – Ростов» сужались там до двух, из-за чего периодически создавались многочасовые заторы.

С 4 июля эта проблема была решена - запущен платный обход этих населенных пунктов. И волею судьбы одними из первых, кто проехал по этой дороге, оказались корреспонденты рязанского выпуска «Комсомолки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/789852" frameborder="0"></iframe> Дорога из Рязани на южное побережье через Воронеж.

Что из себя представляет данная дорога? Четыре полосы, разделенные отбойником. Несколько мест для отдыха водителей, максимальная разрешенная скорость - 110 километров в час. Но ни одной АЗС.

Стоимость проезда зависит от дня недели и времени суток и составляет от 200 до 220 рублей.

Стоит ли проезд таких денег? Не факт, что вы сэкономите на топливе, но то, что выиграете время, это точно. Причем не 10-15 минут, а час-другой. Стоит ли время денег - решать вам. Но скажем одно: если нам вновь будет предстоять поездка на юг, мы однозначно на этом участке выберем платную трассу.

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ИСТОЧНИК KP.RU