Первые рязанцы проехали по обходу Лосево - Павловск
При путешествии на юг на личном автомобиле рязанцы постоянно сталкивались с проблемой пробки в районе населенных пунктов Лосево и Павловск Воронежской области. Четыре полосы федеральной трассы М4 «Москва – Ростов» сужались там до двух, из-за чего периодически создавались многочасовые заторы.
С 4 июля эта проблема была решена - запущен платный обход этих населенных пунктов. И волею судьбы одними из первых, кто проехал по этой дороге, оказались корреспонденты рязанского выпуска «Комсомолки».
Дорога из Рязани на южное побережье через Воронеж.
Что из себя представляет данная дорога? Четыре полосы, разделенные отбойником. Несколько мест для отдыха водителей, максимальная разрешенная скорость - 110 километров в час. Но ни одной АЗС.
Стоимость проезда зависит от дня недели и времени суток и составляет от 200 до 220 рублей.
Стоит ли проезд таких денег? Не факт, что вы сэкономите на топливе, но то, что выиграете время, это точно. Причем не 10-15 минут, а час-другой. Стоит ли время денег - решать вам. Но скажем одно: если нам вновь будет предстоять поездка на юг, мы однозначно на этом участке выберем платную трассу.
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ИСТОЧНИК KP.RU