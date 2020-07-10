На «пляжном» участке Северной окружной срезали разрешенную скорость
Теперь напротив 2-го Борковского карьера она будет ограничена 40 км/ч
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На участке Северной окружной дороги в Рязани напротив 2-го Борковского карьера разрешенную скорость уменьшили до 40 км/ч. Дорожные знаки начали действовать с 10 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно опубликованной схеме, скорость дополнительно ограничена между путепроводом в районе улицы 12-й район и поворотом к 1-му Борковскому карьеру в районе АЗС.
Как пояснили чиновники, работы выполнены в соответствии с распоряжением «О подготовке пляжей к эксплуатации в летний период», чтобы создать более безопасные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU