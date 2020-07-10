Мальчик проглотил булавку, а девочка - «алмаз»: в Рязани врачи провели эндоскопические операции

10 Июль 2020 2020-07-10T15:44:32+03:00

Все дети после операций чувствуют себя хорошо и уже выписались

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В Рязани 12-летний ребенок случайно проглотил швейную булавку, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Ребенок решил самостоятельно подшить себе брюки, а булавку держал во рту. В какой-то момент мальчик отвлекся, случайно глубоко вдохнул - и острый предмет проскочил внутрь.

— Пациенту детской ОКБ были назначены антибиотики, чтобы избежать риска заражения, — рассказывает врач-детский хирург, эндоскопист Олег Ларькин. — Извлечение инородного тела не занимает много времени. Как правило, несколько минут требуется на поиск и удаление из детского организма. Посторонний предмет цепляют специальным эндоскопическим сачком и вытаскивают наружу.

Это не первый случай за последнее время, когда дети проглатывают инородные тела. Так, 3-летняя девочка проглотила пластиковый «алмаз». Малышку доставили в больницу и провели диагностику. После того как специалисты определили место, где застрял предмет, его извлекли. Девочке ничего не угрожает, ее уже выписали домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU