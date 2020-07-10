ТЦ «Виктория Плаза» в Рязани открыл шестиуровневую парковку
Первые два часа на ней - бесплатные
ТЦ «Виктория Плаза» в Рязани открыл шестиуровневую парковку. Фото: администрация ТЦ.
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10 июля в Рязани наряду с другими торговыми центрами возобновила полноценную работу «Виктория Плаза» на площади Победы. Почти полноценную: открыты все точки за исключением развлекательных центров и кинотеатра.
Кроме того, администрация ТЦ в официальном сообществе объявила об открытии новой шестиуровневой парковки. На уровне 2 и 3 этажей она соединена с основным зданием переходы.
На два часа оставить свое транспортное можно бесплатно, далее – за 50 рублей в час. Въезд на парковку располагается со стороны улицы 1-й Безбожной.
ИСТОЧНИК KP.RU