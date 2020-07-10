C октября пенсии рязанцам будут поступать только на карты «Мир»

10 Июль 2020 2020-07-10T12:30:01+03:00

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Выплаты всем пенсионерам, которые получают их на банковские карты, переведут на платежную систему «Мир». Прежде закон устанавливал срок с 1 июля, но теперь он перенесен Центробанком на 1 октября. Причина – режим самоизоляции для пожилых людей из-за коронавирусной инфекции.

«Кредитным учреждениям рекомендовано организовать дистанционное взаимодействие с клиентами для выпуска карт и их доставки при наличии такой возможности», - сообщили в ПФР по Рязанской области.

По данным ПФР, на банковские карты в Рязанской области пенсию получают 286 тысяч, из них 217 тысяч – с помощью национального платежного инструмента. Всего в регионе проживают 380 тысяч пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU