Рязанские МФЦ возвращаются к обычному режиму работы
С 13 июля центры «Мои документы» Рязанской области возобновляют работу в штатном режиме. На официальном сайте МФЦ опубликованы графики.
График отделов в Рязани выглядит следующим образом:
- понедельник – 8:00 – 20:00;
- вторник – 8:00 – 20:00;
- среда – 9:00 – 20:00;
- четверг - 8:00 – 20:00;
- пятница - 8:00 – 18:00;
- суббота - 9:00 – 18:00.
В районах области графики слегка отличаются. С ними можно ознакомиться по ссылке.
Для сотрудников и посетителей обязательно наличие средств индивидуальной зашиты. Прием ведется как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи.
ИСТОЧНИК KP.RU