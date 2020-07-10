2020-07-10T10:09:31+03:00
Общество

Рязанские МФЦ возвращаются к обычному режиму работы

Для сотрудников и посетителей обязательно наличие средств индивидуальной зашиты
Антон КОНОВАЛОВ
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С 13 июля центры «Мои документы» Рязанской области возобновляют работу в штатном режиме. На официальном сайте МФЦ опубликованы графики.

График отделов в Рязани выглядит следующим образом:

- понедельник – 8:00 – 20:00;

- вторник – 8:00 – 20:00;

- среда – 9:00 – 20:00;

- четверг - 8:00 – 20:00;

- пятница - 8:00 – 18:00;

- суббота - 9:00 – 18:00.

В районах области графики слегка отличаются. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Для сотрудников и посетителей обязательно наличие средств индивидуальной зашиты. Прием ведется как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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