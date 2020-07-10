В Рязани вновь заработали карты «УмКА» - «Школьная» и «Студенческая»

10 Июль 2020 2020-07-10T08:28:00+03:00

Такое решение принял губернатор в связи с переходом на третий этап снятия ограничений в связи с пандемией

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С 10 июля возобновилось действие транспортных карт «Студенческая» и «Школьная», сообщает пресс-служба администрации Рязани. Такое решение принял губернатор Николай Любимов в связи с переходом на третий этап снятия ограничений в связи с пандемией.

Если льготный проездной был куплен ранее и граждане им не успели воспользоваться, то неизрасходованный транспортный ресурс будет автоматически перенесен на последующий период. Активировать его можно, приложив УмКА-носитель к терминалу в транспорте в любое время.

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ИСТОЧНИК KP.RU