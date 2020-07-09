Рязанец попытался откачать из трубы 10 тысяч литров солярки

9 Июль 2020 2020-07-09T17:32:57+03:00

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В Клепиковском районе состоялся суд над жителем Московской области по делу о хищении нефтепродуктов. Из незаконной врезки в магистраль компании «Транснефть» у деревни Иванисово он попытался откачать 10 тысяч литров дизельного топлива.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, врезку мужчина не сделал сам, а обнаружил в лесном массиве. Через некоторое время, 30 декабря 2019 года, он снарядил грузовой фургон «МАЗ» 10 емкостям по 1 тысяче литров каждая и отправился к кустарному отводу. Стоило ему приступить к делу, как появились охранники пролегающего поблизости газопровода, которые выполняли обход. Жулик бросился наутек, но впоследствии попался сотрудникам УФСБ по Рязанской области.

Подсудимый признал вину и получил наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU