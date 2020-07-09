В четверг в Рязани возможны ливень, грозы и мощный ветер

9 Июль 2020 2020-07-09T08:50:18+03:00

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 9 июля на территории Рязанской области сохранятся дожди, грозы, в отдельных районах град. Порывы ветра могут достигать до 23 метров в секунду.

Главное управление рязанского МЧС просит рязанцев соблюдать простые правила безопасности:

- не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями;

- ограничить время нахождения на улице;

- держать наготове электрический фонарь, не пользоваться открытым огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU