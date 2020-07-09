Одна из ведущих клиник Рязани заплатит миллионный штраф за организацию картеля

9 Июль 2020 2020-07-09T08:22:45+03:00

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Антимонопольщики признали ООО «МЕДСИ+» (в настоящее время ООО «Клиника МЕД+») виновным в организации картеля, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

По данным ведомства, картельный сговор действовал по следующему алгоритму:

- перед проведением торгов на электронную почту определенных лиц приходило сообщение о том, какой участник соглашения становится победителем;

- лица, участвующие в торгах, делают по одному шагу (как исключение, допускается сделать несколько шагов);

- последний шаг делал тот участник закупки, кто заранее определен победителем.

По результатам рассмотрения дела ООО назначили штраф в размере более 1 млн 127 тысяч рублей.

Медицинская компания не согласилось с назначенным штрафом и обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением об его отмене. В суде представитель ООО указал, что при участии в картеле компания не была его организатором и совершило правонарушение впервые. Однако, ООО «Клиника МЕД+» отказали в удовлетворении требований в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU