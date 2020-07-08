Представлены новые данные о географии коронавируса в Рязанской области

8 Июль 2020 2020-07-08T15:58:19+03:00

8 июля на карте пандемии появились еще три населенных пункта

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8 июля обновились данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области. Из 40 новых случаев заражения 17 выявлены в Рязани, а за ее пределами самый большой прирост по заболевшим (+6) произошел в Сасове.

Примечательно, что три населенных пункта появились на карте пандемии впервые: село Засечье (Спасский район), деревня Шелковая (Старожиловский район) и село Неретино (Кораблинский район).

С полным списком населенных пунктов на карте пандемии можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те из них, где произошли изменения по сравнению с 7 июля:

- Рязань - 2860 случаев (+17);

- Рязанский район – 256 (+2) (Поляны - 24 (+1), Дядьково – 23 (+1));

- Рыбное – 155 (+1);

- Скопине – 130 (+1);

- Сасово – 91 (+6);

- Касимовском районе – 82 (+3) (Подлипки – 8 (+1), Бабино-Булыгино – 6 (+1), Ахматово – 3 (+1));

- Спасский район – 76 (+1) (Засечье – 1 (+1));

- Александро-Невский – 56 (+1);

- Шилово – 56 (+2);

- Сапожок – 41 (+1);

- Старожиловский район – 23 (+2) (Совхоз имени Ленина – 2 (+1), Шелковая – 1 (+1));

- Кораблино – 22 (+1);

- Кораблинский район – 20 (+1) (Неретино – 1 (+1));

- Кадом – 13 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU