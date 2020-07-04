Рязанский настоятель Анатолий Лазарев умер на 74 году жизни

4 Июль 2020 2020-07-04T10:54:57+03:00

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3 июля в Рязани умер почетный настоятель Вознесенского храма Анатолий Лазарев. О кончине 73-летнего священнослужителя сообщила Рязанская епархия.

«В памяти людей, знавших его, священник Анатолий Лазарев останется простым, отзывчивым, подлинно благочестивым и добрым человеком, смыслом жизни которого было служение Богу и ближним», - пишет о нем местное духовенство.

Будущий пастырь появился на свет недалеко от Коми. Его дед лично был знаком с Иоанном Кронштадтским, ныне прославленным в лике святых. Сам отец Анатолий рассказывал, что решил пойти в семинарию в 17 лет после поездки в Троице-Сергиеву Лавру. Отучившись, женился и поступил в Московскую духовную академию, но через год покинул ее и попросился на приход, поскольку семья была в трудном материальном положении. В 1972 году Анатолий Лазарев был рукоположен в священника.

Отпевание батюшки пройдет в воскресенье, 5 июля, около полудня в Вознесенском храме.

ИСТОЧНИК KP.RU