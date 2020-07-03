2020-07-03T22:31:36+03:00
Происшествия

Директор рязанского госпредприятия похитил продукцию на 400 млн рублей

Руководитель организовал крепкую преступную группу, в которую привлек своего сына и знакомых
Яков РЫКОВ
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«Важняки» предъявили обвинение бывшему генеральному директору предприятия в присвоении, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, дополнительным видом деятельности государственного предприятия являлось изготовление, сборка и поставка пружинных протекторов для нефтедобывающей промышленности.

С 2012 по 2015 годы генеральный директор создал и возглавил организованную группу, в состав которой помимо него вошли его сын и знакомые. В дальнейшем подельники похитили протекторы с помощью сложной схемы фиктивного документооборота с использованием фирм-лжепосредников. В итоге они нанесли государственному предприятию ущерб в размере 400 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Директор рязанского госпредприятия похитил продукцию на 400 млн рублей
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