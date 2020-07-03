Директор рязанского госпредприятия похитил продукцию на 400 млн рублей
«Важняки» предъявили обвинение бывшему генеральному директору предприятия в присвоении, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, дополнительным видом деятельности государственного предприятия являлось изготовление, сборка и поставка пружинных протекторов для нефтедобывающей промышленности.
С 2012 по 2015 годы генеральный директор создал и возглавил организованную группу, в состав которой помимо него вошли его сын и знакомые. В дальнейшем подельники похитили протекторы с помощью сложной схемы фиктивного документооборота с использованием фирм-лжепосредников. В итоге они нанесли государственному предприятию ущерб в размере 400 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU