«Начинаю курс лечения». Сенатор Игорь Морозов заразился коронавирусом

3 Июль 2020 2020-07-03T16:17:52+03:00

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Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов заразился коронавирусом. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья! Сегодня мне врачи сообщили, что у меня положительный тест на коронавирус, и я начинаю курс лечения. В связи с этим обращаюсь к своим коллегам, друзьям и единомышленникам, с которыми мы общались и пересекались в последние две недели, - пройдите, пожалуйста, тест на COVID 19. Только вместе и сообща мы сможем его победить», - заявил сенатор.

Напомним, 1 июля Морозов с супругой на одном из избирательных участках Рязанской области участвовал в голосовании по поправкам в Конституцию. Для позирования фотографу сенатор снял с лица маску и опустил бюллетень в урну.

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ИСТОЧНИК KP.RU