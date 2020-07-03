Три человека погибли в ДТП с автобусом на рязанском участке М5

3 Июль 2020 2020-07-03T09:35:50+03:00

В ДТП с автобусом в Шиловском районе погибли три человека. Фото: 62.мвд.рф

Трагедия произошла в ночь на 3 июля на 266 километре федеральной трассы

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В Рязанской области на М5 «Урал» три человека погибли в ДТП с участием рейсового автобуса. Случилось оно в ночь на 3 июля на 266 километре федеральной трассы – в районе села Мосолово (Шиловский район).

«41-летний водитель Skoda Octavia не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и совершил столкновение с рейсовым автобусом», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате водитель и его пассажиры в возрасте 34 лет и 41 года скончались на месте автокатастрофы.

Автобус в результате столкновения съехал в кювет. Фото: 62.мвд.рф

Авария случилась на двухполосном участке трассы близ села Мосолово. Фото: 62.мвд.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU