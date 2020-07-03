Три человека погибли в ДТП с автобусом на рязанском участке М5
В Рязанской области на М5 «Урал» три человека погибли в ДТП с участием рейсового автобуса. Случилось оно в ночь на 3 июля на 266 километре федеральной трассы – в районе села Мосолово (Шиловский район).
«41-летний водитель Skoda Octavia не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и совершил столкновение с рейсовым автобусом», - сообщает пресс-служба областного УМВД.
В результате водитель и его пассажиры в возрасте 34 лет и 41 года скончались на месте автокатастрофы.
Автобус в результате столкновения съехал в кювет. Фото: 62.мвд.рф
Авария случилась на двухполосном участке трассы близ села Мосолово. Фото: 62.мвд.рф
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU