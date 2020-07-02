В Рязани задержали банду взломщиков автомобилей
В Рязани задержали трех подозреваемых в хищениях денег и ценностей из автомобилей представительского класса. Предполагаемым воришкам, двое из которых - выходцы из Грузии и Абхазии, вменяют две кражи и один грабеж.
Один из случаев произошел в Рязани в марте. Из внедорожника, припаркованного у торгового центра, гастролеры вытащили 1300 долларов США и 35 тысяч рублей.
Еще два похожих преступления совершены 12 июня. Злодеи поживились 20 тысячами рублей и золотым перстнем, причем владелец последнего заметил незнакомца «в процессе», но не успел его остановить.
- Предварительно установлено, что фигуранты при совершении краж использовали сканер автосигнализаций, - рассказали в пресс-службе МВД.
Вычислили подозреваемых по камерам видеонаблюдения. Сами они на камеру заявили, что не знают, за что задержаны.
В Рязани задержали банду автовзломщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU