В Рязани задержали банду взломщиков автомобилей

2 Июль 2020 2020-07-02T13:16:44+03:00

Их целью были деньги и ценности, оставленные в машинах представительского класса

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В Рязани задержали трех подозреваемых в хищениях денег и ценностей из автомобилей представительского класса. Предполагаемым воришкам, двое из которых - выходцы из Грузии и Абхазии, вменяют две кражи и один грабеж.

Один из случаев произошел в Рязани в марте. Из внедорожника, припаркованного у торгового центра, гастролеры вытащили 1300 долларов США и 35 тысяч рублей.

Еще два похожих преступления совершены 12 июня. Злодеи поживились 20 тысячами рублей и золотым перстнем, причем владелец последнего заметил незнакомца «в процессе», но не успел его остановить.

- Предварительно установлено, что фигуранты при совершении краж использовали сканер автосигнализаций, - рассказали в пресс-службе МВД.

Вычислили подозреваемых по камерам видеонаблюдения. Сами они на камеру заявили, что не знают, за что задержаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/788308" frameborder="0"></iframe> В Рязани задержали банду автовзломщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU