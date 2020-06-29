В самом центре Рязани изменился график работы светофора

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:35:04+03:00

Теперь разрешающий знак пешеходы будут ждать меньше, а транспорт поворачивать налево интенсивнее

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Сайт ГТРК «Ока» сообщил, что изменился режим работы светофорных объектов в самом центре Рязани. Речь идет о перекрестке улиц Ленина и Соборной. Ожидание разрешающего сигнала сократилось с 215 до 140 секунд.

Что примечательно, обычно пустующая правая полоса движения на улице Ленина теперь будет заполняться автомобилями гораздо интенсивнее. Новая схема движения, согласно которой уже установлены дорожные знаки, разрешает движение с полосы, ближайшей к аптеке №3, направо, прямо и налево. Разворот при этом запрещен. До недавнего времени поворот с этой полосы налево был запрещен.

Как сообщили в городской администрации, экспериментальная схема движения будет применяться в течение месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU