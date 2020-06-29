2020-06-29T13:35:04+03:00
Общество

В самом центре Рязани изменился график работы светофора

Теперь разрешающий знак пешеходы будут ждать меньше, а транспорт поворачивать налево интенсивнее
Антон ВОХЕЧ
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Эксперимент продлится ровно месяц.Эксперимент продлится ровно месяц.
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Сайт ГТРК «Ока» сообщил, что изменился режим работы светофорных объектов в самом центре Рязани. Речь идет о перекрестке улиц Ленина и Соборной. Ожидание разрешающего сигнала сократилось с 215 до 140 секунд.

Что примечательно, обычно пустующая правая полоса движения на улице Ленина теперь будет заполняться автомобилями гораздо интенсивнее. Новая схема движения, согласно которой уже установлены дорожные знаки, разрешает движение с полосы, ближайшей к аптеке №3, направо, прямо и налево. Разворот при этом запрещен. До недавнего времени поворот с этой полосы налево был запрещен.

Как сообщили в городской администрации, экспериментальная схема движения будет применяться в течение месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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