В Рязанской области начнут разрабатывать вакцины против вирусов

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:21:38+03:00

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Ростех и компания Marathon Group откроют научно-исследовательский центр для разработки вакцин в Рязанской области. Об этом госкорпорация сообщила на своем официальном сайте. Комплекс на базе биофармацевтического предприятия «ФОРТ» планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2020 года.

«Он будет состоять из четырех лабораторий: клеточных технологий, микробиологической, вирусологической и ПЦР-лаборатории. Общая площадь комплекса составит более 1000 квадратных метров», - говорится в релизе.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, с 2021 года должен заработать участок для производства пилотных серий новых вакцин. В проект инвестируют более 400 млн рублей и создадут 65 новых рабочих мест.

- В фокусе нашего внимания разработка живых вирусных вакцин, а также вакцин для профилактики гриппа на основе клеточных технологий, - добавил генеральный директор «ФОРТ» Павел Вандышев.

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ИСТОЧНИК KP.RU