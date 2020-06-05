В Рязани машинам скорой помощи ночью прокололи колеса
В ночь на 4 июня в Рязани неизвестные прокололи колеса машинам скорой помощи. Инцидент случился на подстанции №1 (микрорайон Приокский, улица Октябрьская).
«Последствия действий вандалов сотрудники подстанции №1 устраняли с течение четырех часов. Заменяли камеры и устанавливали запасные колеса», - рассказала «Комсомолке» представитель областного минздрава Ирина Кузминова.
По ее словам, дополнительная нагрузка легла на другие подстанции, в основном – на центральную (улица Полевая). Каких-либо «особенно экстренных» происшествий, к счастью, за это время не было.
Помимо «скорых» пострадали также личные автомобили сотрудников. Заявление в полицию написано, но поиск преступников осложнит тот странный факт, что видеонаблюдение на территории подстанции №1 «внезапно вышло из строя».
«Надеемся, что личности злоумышленников будут установлены и они понесут заслуженное наказание», - добавили в минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU