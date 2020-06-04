2020-06-04T19:19:01+03:00
Общество

Маршрутки №77 в Рязани пустят через Агропром

Изменения начнут действовать с 8 июня
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 8 июня в Рязани общественный транспорт на маршрутах №№77 и 77б станет ездить чуть иначе. Если конкретнее, указанные коммерческие автобусы, двигаясь по Восточной окружной дороге, будут заезжать в Агропром – к остановке «Загородная улица».

«Для обеспечения интервалов движения подвижного состава 5-10 мин на маршрутах увеличено количество автобусов на 2 и 1 единицы», - сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на управление транспорта.

На машинах обещают разместить указатели о том, что они следуют по измененному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маршрутки №77 в Рязани пустят через Агропром
Опубликованы подробности и видео массового ДТП на Московском шоссе
Уровень воды в Оке у Рязани стал максимальным в этом году
В Рязани испытывают три препарата от коронавируса
Из-за массового ДТП в Рязани перекрыто движение по Московскому шоссе
Бани Рязани готовы встретить посетителей в масках и перчатках
Жители затопленной шацкой деревни пожаловались, что их бросили на произвол судьбы
«Единая Россия» подвела итоги электронного предварительного голосования
На улице Татарской в Рязани закрыли движение транспорта
«Единая Россия» готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс
В Рязанской области затоплены два моста и двадцать приусадебных участков
Коронавирус выявили у 71 человека в Рязанской области, подтвердили – у 73
Рязанца, устроившего покушение на целую семью, отправили в психушку
«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер»
Количество скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области достигло десяти человек
До следующего ливня: в Рязани устранили последствия потопа на Московском шоссе
В Рязани будут работать мобильные пункты КВЦ по оплате за коммуналку