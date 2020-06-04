Маршрутки №77 в Рязани пустят через Агропром
Изменения начнут действовать с 8 июня
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С 8 июня в Рязани общественный транспорт на маршрутах №№77 и 77б станет ездить чуть иначе. Если конкретнее, указанные коммерческие автобусы, двигаясь по Восточной окружной дороге, будут заезжать в Агропром – к остановке «Загородная улица».
«Для обеспечения интервалов движения подвижного состава 5-10 мин на маршрутах увеличено количество автобусов на 2 и 1 единицы», - сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на управление транспорта.
На машинах обещают разместить указатели о том, что они следуют по измененному маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU