На улице Татарской в Рязани закрыли движение транспорта

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:23:52+03:00

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4 июня в Рязани закрыли движение транспорта по улице Татарской на участке от 1-го Осеннего переулка до 2-го Осеннего переулка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации властей, причина закрытия движения – аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе.

Объехать перекрытый участок можно по 1-му и 2-му Осеннему переулкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU