«Единая Россия» готовится внести в Госдуму поправки в Трудовой кодекс

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:34:13+03:00

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Об этом шла речь на онлайн-совещании «Единой России», посвященном разработке законопроекта о внесении поправок в Трудовой кодекс. В нем приняли участие руководство партии, депутаты Госдумы от «Единой России», первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, эксперты в сфере трудового права.

«При разработке законопроекта мы постарались учесть те изменения, которые происходили на рынке труда с самого начала пандемии. Напомню, что согласно социологическим исследованиям, к середине апреля число россиян, работающих дистанционно, достигло 14%. А количество таких вакансий выросло на фоне общего спада на рынке труда. С одной стороны, стало очевидно, что многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания пандемии — примерно четверть компаний планируют это делать. Это серьезная экономия на аренде офиса», — сказал председатель партии Дмитрий Медведев.

При этом он отметил, что формат «удаленки» востребован и среди работников — порядка 40% человек из 17 тысяч опрошенных через общественные приемные партии в 77 регионах страны хотят и дальше работать удаленно. Однако при этом почти четверть столкнулись с нарушениями их трудовых прав.

«Именно поэтому изменения, которые мы подготовили, безусловно, актуальны. Неотрегулированные отношения в сфере дистанционной занятости не дают возможности работодателям, сотрудникам и профсоюзам гибко выстраивать взаимодействие. А это особенно важно в текущих экономических условиях. Наша задача — системно переработать существующие в законе нормы, сделать их понятными для применения, разрешить совмещение работы в офисе и удаленно», — отметил Дмитрий Медведев.

Первый заместитель председателя фракции «Единой России» в Госдуме, один из авторов поправок Андрей Исаев разъяснил суть предлагаемых изменений.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил организовать максимально широкое обсуждение в регионах — с представителями местных профсоюзов. Собранные мнения планируется предоставить в Госдуму для подготовки ко второму чтению.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что подготовить законопроект к внесению в федеральный парламент нужно максимально быстро.

Член фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Елена Митина отметила, что в период пандемии коронавируса многие предприятия перешли на дистанционный режим работы. «У работника и работодателя стали возникать определенные трудности, связанные с графиком, окончанием рабочего времени, местом работы, выплатой заработной платы, использованием своей техники. Внесенный законопроект как раз направлен на то, чтобы разрешить все эти нюансы», — пояснила парламентарий от Рязанской области.

Во-первых, будет регламентирован временный перевод на дистанционную работу и частичную удаленную занятость. Если это не предусмотрено трудовым договором, между работодателем и сотрудником должно заключаться отдельное соглашение.

«Было предложено убрать ряд спорных норм. Например, обязательное требование указывать рабочее место. Кроме этого, необходимо сделать едиными основания для увольнения как сотрудников, работающих в офисе, так и удаленно», — рассказала Елена Митина.

Еще одна трудность состоит в том, что дистанционный работник не защищен окончанием рабочего дня — зачастую работодатель считает себя вправе беспокоить его в любое нерабочее время. Законопроектом предполагается закрепить график удаленной работы и личное время сотрудника. Если в работнике будет острая необходимость, то его работа должна быть оплачена по аналогии со сверхурочной.

«Законопроект требует широкого обсуждения — как перед первым, так и перед вторым чтением», — заключила депутат Госдумы.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU