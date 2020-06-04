Рязанца, устроившего покушение на целую семью, отправили в психушку

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:05:05+03:00

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В Спасском районе состоялся суд над человеком, который устроил покушение на целую семью. Его признали виновным в попытке убийства двух и более лиц с особой жестокостью, но в тюрьму не отправили.

В пресс-службе суда рассказали, что некий А. облил бензином подростка и поджег одежду зажигалкой. На помощь парню из дома, возле которого все происходило, выбежали родители и брат. Отцу преступник несколько раз врезал трубой по голове, мать тоже окатил из канистры и подпалил. В итоге с буяном, до последнего не оставлявшего своих намерений, все-таки справились.

Все потерпевшие выжили и получили медицинскую помощь. Обвиняемому провели судебно-психиатрическую экспертизу и выявили у него психическое расстройство, которое «лишало А. возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».

В результате суд решил освободить невменяемого от уголовной ответственности на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа. Гособвинитель это решение поддержал.

ИСТОЧНИК KP.RU