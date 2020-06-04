4 Июнь 2020 2020-06-04T08:33:55+03:00

Новая разметка привела к хаосу на дороге в центре Рязани. Фото: ГТРК "Ока".

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На перекрестке улиц Садовой и Есенина новые дорожные знаки и разметка привели к хаосу среди автомобилистов, сообщает ГТРК «Ока».

«Теперь в сторону Фирсова можно ехать только по левой полосе, с правой - возможен только поворот. Автомобилисты нарушают правила дорожного движения, из всех полос едут прямо и создают аварийные ситуации», — говорится в сообщении.

В это же время рязанская ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах и следить за новыми знаками.

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ИСТОЧНИК KP.RU