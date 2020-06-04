Новая разметка привела к хаосу на дороге в центре Рязани
На перекрестке улиц Садовой и Есенина новые дорожные знаки и разметка привели к хаосу среди автомобилистов, сообщает ГТРК «Ока».
«Теперь в сторону Фирсова можно ехать только по левой полосе, с правой - возможен только поворот. Автомобилисты нарушают правила дорожного движения, из всех полос едут прямо и создают аварийные ситуации», — говорится в сообщении.
В это же время рязанская ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах и следить за новыми знаками.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязани разметку нового поколения на улице Есенина смыло дождем
Ноу-хау рязанских чиновников продержалось три дня (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU