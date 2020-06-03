Больного коронавирусом рязанца спасли после 42 дней реанимации и ИВЛ

3 Июнь 2020 2020-06-03T21:18:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Из областной больницы имени Семашко выписался один из самых сложных пациентов. Полтора месяца врачи боролись за его спасение, отмечается на официальной странице медучреждения.

Известно, что мужчина еще 13 апреля поступил в госпиталь особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Его болезнь не была запущена – его определили в стационар на третий день – но состояние начало стремительно ухудшалось. Спустя сутки его уже перевели в реанимацию.

— У пациента не было отягощающих факторов, серьезных сопутствующих заболеваний, но все равно его болезнь протекала в очень тяжелой форме, — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Екатерина Бань. — К сожалению, происходят такие случаи, когда люди в достаточно молодом возрасте, а нашему больному всего 44 года, сложно переносят коронавирусную инфекцию.

В реанимации мужчина провел ровно 42 дня. Его дважды подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. На фоне инфекции и поражения легочной ткани у пациента возникли сбои во всех органах и системах, включая почки. Мужчине пришлось дважды пройти процедуру гемодиализа.

По словам врача, если первый раз снять пациента с аппарата ИВЛ возможно, то, когда он второй раз попадает на искусственную вентиляцию легких, вернуть его к удовлетворительному состоянию гораздо труднее.

— Мы провели полную реабилитацию пациента после реанимации и выписали его 1 июня, — продолжает Екатерина Валерьевна. — Нам особенно радостно, что из нашего госпиталя он вышел на своих ногах, с хорошими показателями насыщения крови кислородом. В конце лечения мазки на коронавирус были отрицательными, а значит, он уже не выделял вирусы и мог покинуть больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU