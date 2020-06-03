Больного коронавирусом рязанца спасли после 42 дней реанимации и ИВЛ
Из областной больницы имени Семашко выписался один из самых сложных пациентов. Полтора месяца врачи боролись за его спасение, отмечается на официальной странице медучреждения.
Известно, что мужчина еще 13 апреля поступил в госпиталь особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Его болезнь не была запущена – его определили в стационар на третий день – но состояние начало стремительно ухудшалось. Спустя сутки его уже перевели в реанимацию.
— У пациента не было отягощающих факторов, серьезных сопутствующих заболеваний, но все равно его болезнь протекала в очень тяжелой форме, — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Екатерина Бань. — К сожалению, происходят такие случаи, когда люди в достаточно молодом возрасте, а нашему больному всего 44 года, сложно переносят коронавирусную инфекцию.
В реанимации мужчина провел ровно 42 дня. Его дважды подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. На фоне инфекции и поражения легочной ткани у пациента возникли сбои во всех органах и системах, включая почки. Мужчине пришлось дважды пройти процедуру гемодиализа.
По словам врача, если первый раз снять пациента с аппарата ИВЛ возможно, то, когда он второй раз попадает на искусственную вентиляцию легких, вернуть его к удовлетворительному состоянию гораздо труднее.
— Мы провели полную реабилитацию пациента после реанимации и выписали его 1 июня, — продолжает Екатерина Валерьевна. — Нам особенно радостно, что из нашего госпиталя он вышел на своих ногах, с хорошими показателями насыщения крови кислородом. В конце лечения мазки на коронавирус были отрицательными, а значит, он уже не выделял вирусы и мог покинуть больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU