2020-06-03T18:22:33+03:00
Общество

В Рязани запустили опрос по капитальному ремонту дорог в 2021 году

Он проходит на портале «Наш дом Рязань» по 16 июня. Можно выбрать один из вариантов или предложить свой
Сергей ЛАЗУТИН
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В Рязани запустили опрос по капитальному ремонту дорог в 2021 году.В Рязани запустили опрос по капитальному ремонту дорог в 2021 году.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
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Администрация Рязани запустила опрос по выбору дорог для капитального ремонта в 2021 году. Продлится он по 16 июня. В качестве платформы для голосования используется портал «Наш дом Рязань».

Конкретные участки (всего их 40) выставлялись на голосование городской властью по следующим основаниям:

- по ним ходит общественный транспорт;

- есть экспертная оценка о сильной изношенности дорожного полотна;

- не было ремонта длительное время;

- поступало много жалоб на состояние дороги.

Отдать свое предпочтение можно любому количеству вариантов. При этом остается возможность предложить свой вариант в комментариях под опросом, чем многие охотно пользуются.

В пресс-службе администрации Рязани подчеркнули, что внутриквартальные дороги не рассматриваются. Итогом опроса станет рейтинговая таблица, где «кандидатов» на первоочередной ремонт расставят по числу голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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