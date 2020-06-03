В Рязани запустили опрос по капитальному ремонту дорог в 2021 году
Администрация Рязани запустила опрос по выбору дорог для капитального ремонта в 2021 году. Продлится он по 16 июня. В качестве платформы для голосования используется портал «Наш дом Рязань».
Конкретные участки (всего их 40) выставлялись на голосование городской властью по следующим основаниям:
- по ним ходит общественный транспорт;
- есть экспертная оценка о сильной изношенности дорожного полотна;
- не было ремонта длительное время;
- поступало много жалоб на состояние дороги.
Отдать свое предпочтение можно любому количеству вариантов. При этом остается возможность предложить свой вариант в комментариях под опросом, чем многие охотно пользуются.
В пресс-службе администрации Рязани подчеркнули, что внутриквартальные дороги не рассматриваются. Итогом опроса станет рейтинговая таблица, где «кандидатов» на первоочередной ремонт расставят по числу голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU