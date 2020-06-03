В Рязани собаку закопали во дворе – нарушителю сулит немалый штраф

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:18:33+03:00

Хозяевам домашних животных напомнили, что о гибели питомца нужно сообщать в ветеринарную станцию

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За закопанную во дворе многоквартирного дома собаку накажут жителя Рязани. С ситуацией пришлось разбираться горветстанции, облветлаборатории и местному Россельхознадзору, сообщает пресс-служба последнего.

Кто и где похоронил животное, государственные служащие держат в тайне. При этом сообщается, что специалисты, получив информацию, выехали на место, нашли свежую могилу и извлекли труп.

«Место несанкционированного захоронения обеззаражено дезинфицирующим раствором, труп животного направлен в ГБУ РО «Рязанская облветлаборатория» для уничтожения путем сжигания до зольного остатка», - рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Наказание за такого рода нарушение предусмотрено в ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ. Для физических лиц это штраф 4-5 тысяч рублей.

Хозяевам домашних животных разъясняют, что если их питомец погиб, нужно обратиться в местную ветеринарную станцию, список которых есть в открытом доступе.

ИСТОЧНИК KP.RU