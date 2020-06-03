В Рязани и области на несколько часов отключат телевидение
8 июня с 02:00 до 11:00 на РТПС в Рязань и с 02:00 до 17:00 на РТС Мосолово отключат телевидение, сообщает Рязанский ОРТПЦ. Не будут работать первый и второй мультиплексы.
«Во время отключения телевизионных передающих средств, сигналы телевизионных программ будут без перерыва подаваться по штатной схеме в сети кабельных операторов. Режимы работы других объектов филиала будут работать без изменений», - говорится в сообщении.
Причина отключения – плановые профилактические работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU