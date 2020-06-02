Семь приемных детей - это слишком: в отношении рязанской женщины-опекуна возбудили уголовное дело

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:43:21+03:00

По предварительным данным, приемная мама не справилась с взятой на себя нагрузкой

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В Рязанском районе Рязанской области инспекторы по делам несовершеннолетних установили факт жестокого обращения с двумя подростками – 11 и 13 лет. Всего в семье, по сообщению пресс-службы УМВД России по Рязанской области, проживает семь приемных детей.

Известно, что 44-летняя женщина несколько лет назад взяла на воспитание четырех детей, затем еще троих – двух братьев и их сестру. В рамках программ по поддержке многодетных родителей семья получила значительные денежные суммы.

В конце прошлого года было установлено, что 17-летний мальчик самовольно покинул дом. Его вернули в семью. Но история повторилась несколько раз. Из разговора с парнем стало известно, что приемная мама в состоянии алкогольного опьянения бьет детей. Особенно достается его брату и сестре.

Во время проверки сотрудники полиции обнаружили у 11-летней девочки и ее 13-летнего брата на теле синяки и ссадины. В жестоком обращении с детьми предсказуемо подозревается 44-летняя опекун. Мальчика и девушку изъяли из семьи.

Пресс-служба ведомства сообщает, что воспитание семерых детей стало непосильной ношей для женщины, она начала употреблять спиртное и применять физическую силу по отношению к детям. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Решается вопрос о целесообразности нахождения в семье остальных детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU