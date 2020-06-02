В одном из районов Рязанской области люди на три дня останутся без газа
С 15 июня 11:00 по 18 июня 11:00 прекратится подача газа предприятиям и населению (с учетом проведения работ по повторному пуску газа), сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Газа не будет в следующих населенных пунктах Путятинского района:
- село Путятино;
- село Екатериновка;
- село Воршево;
- поселок Воропаевка;
- поселок Агрокультура;
- поселок Александровкие Выселки;
- поселок Тырница;
- село Строевское;
- поселок Выдерга;
- деревня Ильино;
- село Макеево;
- деревня Сомово;
- село Глебово;
- село Романовы Дарки;
- село Карабухино;
- село Караулово;
- поселок Новая Деревня;
- деревня Петровка;
- село Большая Екатериновка.
Кроме того, с 17 июня 10:00 до 18 июня 18:00 газа не будет (с учетом проведения работ по повторному пуску) в селе Унгор Путятинского района.
Отмечается, что причина отключения – ремонтные работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU