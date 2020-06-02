2 Июнь 2020 2020-06-02T17:46:03+03:00

В одном из районов Рязанской области люди на три дня останутся без газа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Под отключения попадут два десятка населенных пунктов, включая предприятия Путятинского района

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С 15 июня 11:00 по 18 июня 11:00 прекратится подача газа предприятиям и населению (с учетом проведения работ по повторному пуску газа), сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Газа не будет в следующих населенных пунктах Путятинского района:

- село Путятино;

- село Екатериновка;

- село Воршево;

- поселок Воропаевка;

- поселок Агрокультура;

- поселок Александровкие Выселки;

- поселок Тырница;

- село Строевское;

- поселок Выдерга;

- деревня Ильино;

- село Макеево;

- деревня Сомово;

- село Глебово;

- село Романовы Дарки;

- село Карабухино;

- село Караулово;

- поселок Новая Деревня;

- деревня Петровка;

- село Большая Екатериновка.

Кроме того, с 17 июня 10:00 до 18 июня 18:00 газа не будет (с учетом проведения работ по повторному пуску) в селе Унгор Путятинского района.

Отмечается, что причина отключения – ремонтные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU