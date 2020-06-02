География коронавируса: заболевших в Рязанском районе стало более 200

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:18:02+03:00

Последние данные о распространении COVID-19 в Рязанской области на 2 июня

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 2 июня в Рязанской области известно о 3728 случаях заражения коронавирусной инфекцией, включая условно-подтвержденные. За сутки еще 75 тестов оказались положительными, 44 из них – в Рязани.

В Рязанском районе число заболевших, учитывая пятерых новых, превысило 200 и составило 202 человека. На карте пандемии появилось еще пять населенных пунктов: Госплемстанция (Рязанский район), Баграмово (Рыбновский район), Озерки (Сараевский район), Сынтул (Касимовский район), Половское (Спасский район).

Напомним, из статистики* не исключают выздоровевших и умерших. Приводим полный список районов и населенных пунктов:

- в г. Рязани зарегистрировано 1957 случаев заражения (+44 по сравнению с 1 июня);

- в Рязанском районе – 202 (+5) (Заокское – 32, Дядьково – 15 (+1), Поляны – 14 (+2), Учхоз Стенькино – 14, Заборье – 13, Тюшево – 11, Подвязье – 9, Агро-Пустынь – 6, Мурмино – 5, Рожок – 5, Богданово – 4, Глебово – 4, Ровное – 4, Турлатово – 4, Хирино – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Варские – 3, Высокое – 3, Льгово – 3, Окский – 3, Полково – 3, Совхоз Рязанский – 3, Александрово – 2 (+1), Вышгород – 2, Затишье – 2, Земенки – 2, Искра – 2, Насурово – 2, Реткино – 2, Ульяновка – 2, Алтухово – 1, Вышетравино – 1, Гавердово – 1, Госплемстанция – 1 (+1), Дмитриевка – 1, Долгинино – 1, Дубровичи – 1, Екимовка – 1, Казарь – 1, Коростово – 1, Листвянка – 1, Новоселки – 1, Романцево – 1, Секиотово – 1, Семкино – 1, Ходынинские дворики2 – 1, Шумашь – 1).

- в Скопинском районе – 87 (Павелец – 21, Ильинка – 13, Побединка – 8, Корневое – 4, Горлово – 3, Моховое – 3, Свинушки – 3, Чулково – 3, Березняги – 2, Вослебово – 2, Клекотки – 2, Князево – 2, Лопатино – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Гремячка – 1, Делехово – 1, Дмитриево – 1, Ермолово – 1, Желтухинский – 1, Затворное – 1, Муравлянка – 1, Мшанка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Пупки – 1, Рудинка – 1, Секирино – 1, Успенское 1, Шелемишево – 1).

- в г. Скопин – 99;

- в Михайловском районе – 79 (Октябрьский – 27, Стрелецкие выселки – 10, Фирюлевка – 4, Виленка – 3, Грязное – 3, Красное – 3, Заря – 2, Иваньково - 2, Киндяково – 2, Козловка – 2, Первомайский – 2, Печерники – 2, Пушкари – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, Березово – 1, Бычки – 1, Волосовка – 1, Голдино – 1, Дугинка 3 – 1, Ижеславль – 1, Красное – 1, Низок – 1, Покровское1 – 1, Чурики – 1, Щетиновка – 1);

- в г. Михайлов – 52 (+1);

- в Пронском районе – 26 (+2) (Мамоново – 5, Гремяки – 3, Кисьва – 3 (+1), Маклаково – 2, Октябрьское – 2 (+1), Орловский – 2, Скучаловка – 2, Тырново – 2, Береговая Погореловка – 1, Булычево – 1, Малинищи – 1, Погореловский – 1, Роскино – 1);

- в Пронске – 34;

- в г. Новомичуринск – 115 (+2);

- в Рыбновском районе – 66 (+1) (Костино – 20, Новоселки – 7, Пощупово – 6, Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Алешня – 3, Горяйново – 3, Завод Ветзоотехника – 3, Старое Батурино – 2, Баграмово – 1 (+1), Бражкино – 1, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка - 1, Новое Батурино – 1, Перекаль – 1, Раменки – 1);

- в г. Рыбное – 86;

- в Сараевском районе – 44 (+1) (Сысои – 8, Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Одоевщина – 2, Большие Можары – 1, Борец – 1, Бычки – 1, Витуша – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Меньшие Можары – 1, Новый Хутор – 1, Озерки – 1 (+1), Озёриха – 1, Паники – 1, Таптыково– 1, Телятники – 1, Троицкое – 1);

- в р.п. Сараи – 14;

- в Сасовском районе – 23 (Сотницыно – 8, Алешино – 2, Кустаревка – 2, Молодежный – 2, Раково – 2, Фроловское – 2, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Малый Студенец – 1 (+1), Мыс Доброй Надежды – 1, Саблино – 1);

- в г. Сасово – 65 (+2);

- в Касимовском районе – 37 (+2) (Елатьма – 5, Клетино – 4, Бабино-Булыгино – 3, Лашма – 3, Лощинино – 3 (+1), Щербатовка – 3, Гусь-Железный – 2, Новая Деревня – 2, Подлипки – 2, Телебукино – 2, Алешино – 1, Ахматово – 1, Ибердус – 1, Кочемары – 1, Крутоярский – 1, Малеево – 1, Сосновка – 1, Сынтул – 1 (+1));

- в г. Касимов – 66;

- в Клепиковском районе – 72 (+1) (Тума – 26 (+1), Криуша – 8, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Давыдово – 3, Егорово – 3, Первушкино – 3, Малахово – 2, Щурово – 2, Болонь – 1, Иншаково – 1, Кондаково – 1, Малая Каменка – 1,Малиновка – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Снохино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Уткино – 1, Хараблино – 1);

- в Спас-Клепиках – 13 (+1);

- в Ряжском районе – 9 (+2) (Петрово – 4 (+2), Салтыки – 2, Шереметьево – 2, Дегтяное – 1);

- в г.Ряжск – 78;

- в Спасском районе – 49 (+4) (Павловка – 7, Спиртзаводской – 7, Ижевское – 5, Гавриловское – 3, Сушки – 3, Троица – 3, Брыкин Бор – 2, Ухорское – 2, Фатьяновка – 2, Горки – 2 (+1), Дегтяное – 1, Добрый Сот – 1, Иванково – 1, Малые Гулынки – 1, Новики – 2 (+1), Огородниково – 2 (+1), Панино – 1, Половское – 1 (+1), Селезеново – 1, Собчаково – 1, Старостеклянное – 1);

- в г. Спасск-Рязанский – 23;

- в Захаровском районе – 20 (Смена – 6, Безлычное - 3, Елино - 2, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1, Жокино – 1, Зимино – 1, Окуньково – 1, Плахино – 1, Поливаново – 1, Шляхино – 1);

- в с. Захарово – 8;

- в Шиловском районе – 61 (+1) (Лесной – 17, Желудево – 10 (+1), Сановка – 8, Елизаветинка – 7, Ибредь – 3, Ирицы – 3, Борки – 2, Сасыкино – 2, Авдотьинка – 1, Аделино – 1, Борок – 1, Заполье – 1, Инякино – 1, Крутицы – 1, Мосолово – 1, Муратово – 1, Слобода – 1);

- в п. Шилово – 34 (+2);

- в Шацком районе – 25 (Казачья Слобода – 8, Черная Слобода – 7, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Высокое – 1, Выша – 1, Печины – 1, Ольхи – 1, Польное Конобеево – 1, Сново-Здорово – 1);

- в г. Шацк – 22;

- в Чучковском районе – 15 (Пертово – 4, Аладьино – 3, Мелехово – 3, Остро-Пластиково – 3, Шеметово – 2);

- в п. Чучково – 22;

- в Ермишинском районе – 10 (Азеево – 3, Надежка – 3, Гремячий ключ – 2, Савватьма – 2);

- в п. Ермишь – 14;

- в Милославском районе – 24 (Южный – 9, Змеевка – 4, Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 2, Зеленый – 1, Казначеевка – 1, Топилы – 1);

- в п. Милославское – 24 (+2);

- в Александро-Невском районе – 14 (Боровок – 6, Ленино – 4, Зимарово – 1, Калинино – 1, Каширин – 1, Ленинский – 1);

- в Александро-Невском – 18;

- в Ухоловском районе – 5 (Покровское – 2, Ольхи – 2, Поляки – 1);

- в п. Ухолово – 8;

- в Старожиловском районе – 14 (+2) (Панинская слобода – 7, Истье – 3 (+1), Ивановское – 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1, Совхоз имени Ленина – 1 (+1));

- в р.п. Старожилово – 24;

- в Путятинском районе – 4 (Глебово - 1, Никитино – 1, Песочня – 1, Строевское - 1);

- с. Путятино – 10;

- в Кораблинском районе – 18 (Кипчаково – 6, Ключ – 4, Бобровинки – 2, Моловка – 2, Филатово – 2, Ковалинка – 1, Пехлец – 1);

- в г. Кораблино – 11;

- Сапожковский район – 3 (Михеи – 2, Кривель – 1);

- в р.п. Сапожок – 16;

- Пителинский район – 4 (Юрьево – 3 , Потапьево – 1);

- р.п. Пителино – 1;

- в Кадомском районе – 2 (Старый Кадом — 2).

- в Кадоме – 1.

*Статистика озвучена органами власти, поэтому за достоверность цифр ввиду невозможности их проверить редакция ответственности не несет.

ИСТОЧНИК KP.RU