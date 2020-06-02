2 Июнь 2020 2020-06-02T17:09:16+03:00

В центре Рязани для пешеходов снизят время ожидания светофоров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменения коснуться перекрестка с улицей Семинарской и Соборной

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С 22 по 26 июня в Рязани планируют изменить схему организации дорожного движения и заменить оборудование на светофорах, расположенных на пересечении улиц Ленина, Семинарской и Соборной.

«Эти меры помогут значительно сократить время ожидания зеленого сигнала светофора для пешеходов, ориентировочно с 215 до 140 секунд», - говорится в сообщении.

Кроме того, изменения в режиме работы светофора позволят водителям выполнять движение транспорта с правой полосы на улице Ленина в любом направлении кроме разворота (налево, направо и прямо).

Указанные изменения будут работать в тестовом режиме на один месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU