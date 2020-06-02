В центре Рязани для пешеходов снизят время ожидания светофоров
С 22 по 26 июня в Рязани планируют изменить схему организации дорожного движения и заменить оборудование на светофорах, расположенных на пересечении улиц Ленина, Семинарской и Соборной.
«Эти меры помогут значительно сократить время ожидания зеленого сигнала светофора для пешеходов, ориентировочно с 215 до 140 секунд», - говорится в сообщении.
Кроме того, изменения в режиме работы светофора позволят водителям выполнять движение транспорта с правой полосы на улице Ленина в любом направлении кроме разворота (налево, направо и прямо).
Указанные изменения будут работать в тестовом режиме на один месяц.
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ИСТОЧНИК KP.RU