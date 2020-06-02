Больница Семашко в Рязани получила важный для лечения COVID-19 аппарат
Больница им. Семашко в Рязани получила аппарат внепочечного очищения крови Diapact CRRT. Специалисты рассказали, что он важен для лечения пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Дело в том, что при пневмонии вслед за легкими из-за кислородного голодания нередко повреждаются и почки.
По данным пресс-службы миздрава, из-за пандемии таких пациентов в больнице им. Семашко стало больше:
«Помимо замещения почечных функций, данный аппарат можно использовать для удаления медиаторов воспаления из организма, в частности, при воспалении легких», - цитирует минздрав завотделением анестезиологии и реанимации Надежду Решетину.
Фото: minzdrav.ryazangov.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU