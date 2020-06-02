2020-06-02T13:03:35+03:00
Происшествия

За публикацию интимного фото подруги рязанец ответит по закону

Обвиняемый отпираться не стал, признал свою вину и теперь предстанет перед судом
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области 43-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в «нарушении неприкосновенности частной жизни». Он решил отомстить своей подруге, опубликовав без ее согласия фотографию пикантного содержания, и теперь понесет за это ответственность.

«В июле 2019 года мужчина после ссоры со своей знакомой разместил в сети Интернет ее фото интимного содержания. Сотрудники полиции вычислили незадачливого мстителя», - сообщили в областном СУ СКР.

Обвиняемый отпираться не стал, а признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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