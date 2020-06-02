За неделю с укусами клещей к медикам обратились 62 рязанца, из них 24 - дети
Сайт регионального Роспотребнадзора по Рязанской области сообщил, что на прошедшей неделе к медработникам обратилось 62 человека, пострадавших от укусов клещей. Самое неприятное состоит в том, что среди них 24 ребенка.
В рамках лабораторного мониторинга сотрудники Роспотребнадзора проводят исследования клещей, в том числе снятых с людей. Установлена зараженность клещей возбудителем клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и гранулоцитарного анаплазмоза человека. В текущем году зарегистрировано 3 случая клещевого боррелиоза. Отметим, что на III стадии этой болезни у 10% пациентов возникает хронический прогрессирующий артрит.
В текущем сезоне сотрудники Роспотребнадзора провели обработки мест отдыха, кладбищ, спортивно-оздоровительных комплексов и других объектов на площади 71 гектар.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU