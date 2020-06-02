За неделю с укусами клещей к медикам обратились 62 рязанца, из них 24 - дети

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:55:50+03:00

В текущем году зарегистрировано 3 случая клещевого боррелиоза. Заболевание может перейти в трудноизлечимую хроническую форму

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Сайт регионального Роспотребнадзора по Рязанской области сообщил, что на прошедшей неделе к медработникам обратилось 62 человека, пострадавших от укусов клещей. Самое неприятное состоит в том, что среди них 24 ребенка.

В рамках лабораторного мониторинга сотрудники Роспотребнадзора проводят исследования клещей, в том числе снятых с людей. Установлена зараженность клещей возбудителем клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и гранулоцитарного анаплазмоза человека. В текущем году зарегистрировано 3 случая клещевого боррелиоза. Отметим, что на III стадии этой болезни у 10% пациентов возникает хронический прогрессирующий артрит.

В текущем сезоне сотрудники Роспотребнадзора провели обработки мест отдыха, кладбищ, спортивно-оздоровительных комплексов и других объектов на площади 71 гектар.

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ИСТОЧНИК KP.RU