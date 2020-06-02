Рязанец помог контрабандисту отправить в Китай ценную древесину на 204 млн рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:55:54+03:00

Житель Хабаровска организовал в Рязанской области подставную фирму, которая содействовала в оформлении нужных документов

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Рязанец помог хабаровскому контрабандисту организовать незаконный экспорт ценных пород древесины в Китай на сумму более 204 млн рублей, сообщает краевая таможня.

По данным таможенников, мужчина работал через подставных лиц. Ими были директора двух фирм, зарегистрированных в Московской и Рязанской областях.

Благодаря этим фирмам, он вывез из страны более 32 тысяч кубометров кругляка дуба монгольского и ясеня маньчжурского.

«Действовал он по доверенности. Во время декларирования он предоставлял в таможню подложные документы - контракт и разрешение Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры».

Отмечается, что древесина и изделия из ясеня маньчжурского и дуба монгольского могут идти на экспорт только при наличии документов, доказывающих ее легальность.

В настоящее время контрабандисту грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU