Гидрометцентр предупредил о паводках на рязанских реках

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:30:42+03:00

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Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о возможных быстроразвивающихся паводках на малых и средних реках. Согласно прогнозу, 1-2 июня местами вода может подниматься на величину до 1 метра.

«В ближайшие несколько дней на реке Ока продолжится рост уровней воды с интенсивностью 0,2 – 0,5 м за сутки. Рост уровней обусловлен поступлением с верховий бассейна дождевых вод», - приводит meteo62.ru слова ведущего гидролога Алексея Рачева.

Отметим, что 31 мая только в Рязани за сутки выпала треть месячной нормы осадков – 13 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU