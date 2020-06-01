Гидрометцентр предупредил о паводках на рязанских реках
Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил о возможных быстроразвивающихся паводках на малых и средних реках. Согласно прогнозу, 1-2 июня местами вода может подниматься на величину до 1 метра.
«В ближайшие несколько дней на реке Ока продолжится рост уровней воды с интенсивностью 0,2 – 0,5 м за сутки. Рост уровней обусловлен поступлением с верховий бассейна дождевых вод», - приводит meteo62.ru слова ведущего гидролога Алексея Рачева.
Отметим, что 31 мая только в Рязани за сутки выпала треть месячной нормы осадков – 13 миллиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU