С 1 июня для рязанцев вновь увеличили социальную дистанцию

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:06:25+03:00

1,5 метра друг от друга требуют держать в общественных местах, при прогулках и даже в общественном транспорте

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С 1 июня обязательную социальную дистанцию между людьми правительство Рязанской области увеличило с 1 метра до 1,5. Изменения внесли в основное распоряжение губернатора об ограничениях для борьбы с коронавирусной инфекцией, а именно №70-рг от 17.03.2020.

Власти предписывают соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, общественном транспорте, а также при прогулках, которые с 1 июня официально допускаются в компании максимум еще одного человека. Исключение составляет только такси.

Интересно, что заниматься спортом двум людям на открытых площадках и вовсе велят не ближе, чем на расстоянии не менее 5 метров друг от друга (ради этого от самоизоляции теперь тоже отходить разрешают).

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ИСТОЧНИК KP.RU