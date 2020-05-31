Обновлены данные по количеству зараженных COVID-19 в районах Рязани
Пресс-служба администрации Рязани обновила данные о распределении горожан, заболевших COVID-19, по районам областного центра.
На 31 мая в Рязани зарегистрировано 1829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество проживает в Московском районе – 640 человек. В Октябрьском и Железнодорожных районах примерно равное число подтвержденных и условно подтвержденных случаев – 445 и 425 соответственно.
Меньше всего заболевших по-прежнему остается в Советском районе Рязани – 299.
Напомним, что всего в регионе на 31 мая 3508 подтвержденных и 73 условно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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