2020-05-31T12:52:09+03:00
Общество

Рязанский «Форум древних городов» в 2020 году пройдет онлайн

Губернатор Николай Любимов рассказал об подготовке к этому событию
Константин МОГИЛИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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29 мая во время видеосовещания с главами администраций муниципальных образований Рязанской области глава региона Николай Любимов предложил в 2020 году провести третий международный «Форум древних городов» в онлайн режиме.

- Считаю, что в этом году широкое проведение «Форума древних городов» недопустимо. Предлагаю провести его также в начале августа в режиме онлайн. Это, конечно, будет необычно, но тем интереснее задача для министерства культуры и туризма Рязанской области, - приводит слова Николая Любимова пресс-служба регионального правительства.

Напомним, международный «Форум древних городов» впервые прошел в Рязани в августе 2018 года по инициативе и при поддержке правительства Рязанской области под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Второй фестиваль, посвященный театрам, состаялся в минувшем году, а саму идею его ежегодного проведения поддержали более 30 муниципалитетов древних городов России и зарубежных стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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