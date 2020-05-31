Рязанцам предложат выбрать, какие дороги отремонтировать в первую очередь

31 Май 2020 2020-05-31T11:20:17+03:00

Об этом глава горадминистрации Елена Сорокина сообщила в социальных сетях

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей странице в Facebook сообщила о скором запуске опроса жителей областного центра по поводу капитального ремонта городских дорог. Завершается техническая подготовка.

По словам Сорокиной, горожане смогут выбрать дороги, которые нужно отремонтировать в первую очередь. Перечень объектов предложат власти, но останется возможность внести свой вариант.

Упомянутый список, подчеркнула градоначальница, «был тщательно проработан». В него, прежде всего, вошли дороги, по которым ходит общественный транспорт, с высокой изношенностью асфальтобетонного покрытия. Они не ремонтировались в последние годы и не включены в план ремонта на 2020-й.

Кроме того, при формировании списка учитывались жалобы, поступившие через социальные сети и в рамках «Прямой линии» губернатора Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU