30 Май 2020 2020-05-30T11:58:27+03:00

В Рязанской области выявили еще 74 случая заражения коронавирусом. Всего – 3432 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области

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Согласно последним новостям от опергруппы по распространению коронавируса, 30 мая зарегистрировали еще 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился у 3432 человек. Еще 76 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 3508 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - не устают повторять рязанские чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU