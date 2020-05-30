В Рязанской области выявили еще 74 случая заражения коронавирусом. Всего – 3432 человек
Согласно последним новостям от опергруппы по распространению коронавируса, 30 мая зарегистрировали еще 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился у 3432 человек. Еще 76 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.
Всего вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 3508 человек.
«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - не устают повторять рязанские чиновники.
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ИСТОЧНИК KP.RU