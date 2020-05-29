Суд арестовал рязанца, подозреваемого в убийстве родителей
Суд в Рязанской области арестовал 43-летнего жителя поселка Старожилово, подозреваемого в убийстве своих пожилых родителей.
По предварительной информации, 26 мая, недавно освободившийся из колонии мужчина, будучи пьяным, во время ссоры нанес несколько ударов топором своему отцу. На шум в комнату вбежала мать подозреваемого, которой он также нанес несколько ударов. От полученных травм родители скончались на месте происшествия, а мужчина пустился в бега.
- Во время осмотра места преступления следователям удалось установить предварительные обстоятельства произошедшего, а также обнаружить и изъять орудие преступления и иные объекты, имеющие важное доказательственное значение для следствия, - рассказали в пресс-службе регионального СК.
Задержать беглеца удалось по «горячим следам». Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU