29 Май 2020 2020-05-29T12:38:20+03:00

В Рязани на месяц изменится движение автобусов и маршруток.

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С 29 мая по 20 июня в Рязани ограничат движение транспорта по улице Черновицкой от дома №5 до пересечения с улицей Гагарина. Будут закрыты две полосы движения в сторону улицы Гагарина. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

В связи с этим изменится движение пассажирского транспорта:

- автобусы №№2, 3, 6, 16 при движении со стороны микрорайона Южный следуют до остановки «Технологический колледж» по своим маршрутам, далее по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, далее по своим маршрутам;

- автобусы №23 при движении со стороны Южного следуют до остановки «Технологический колледж» по своему маршруту, далее по улице Островского, далее по своему маршруту;

- маршрутки №№30, 33, 50, 70, 71, 90, 96, 99 при движении со стороны микрорайона Южный следуют до остановки «Технологический колледж» по своим маршрутам, далее по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, далее по своим маршрутам;

- маршрутки №58 при движении со стороны микрорайона Южный следуют до остановки «Технологический колледж» по своему маршруту, далее по улице Островского, далее по своему маршруту.

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ИСТОЧНИК KP.RU