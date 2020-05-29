В Рязани на месяц изменится движение автобусов и маршруток
С 29 мая по 20 июня в Рязани ограничат движение транспорта по улице Черновицкой от дома №5 до пересечения с улицей Гагарина. Будут закрыты две полосы движения в сторону улицы Гагарина. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
В связи с этим изменится движение пассажирского транспорта:
- автобусы №№2, 3, 6, 16 при движении со стороны микрорайона Южный следуют до остановки «Технологический колледж» по своим маршрутам, далее по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, далее по своим маршрутам;
- автобусы №23 при движении со стороны Южного следуют до остановки «Технологический колледж» по своему маршруту, далее по улице Островского, далее по своему маршруту;
- маршрутки №№30, 33, 50, 70, 71, 90, 96, 99 при движении со стороны микрорайона Южный следуют до остановки «Технологический колледж» по своим маршрутам, далее по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, далее по своим маршрутам;
- маршрутки №58 при движении со стороны микрорайона Южный следуют до остановки «Технологический колледж» по своему маршруту, далее по улице Островского, далее по своему маршруту.
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ИСТОЧНИК KP.RU