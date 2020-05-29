Любимов: Дежурных групп в детсадах Рязани пока не будет, запрещает Роспотребнадзор

29 Май 2020 2020-05-29T09:55:03+03:00

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Глава Рязанского региона Николай Любимов отказался открывать детские сады и дежурные группы. Об этом он сообщил в группе «Рязанская область» во «ВКонтакте».

– В настоящее время мы не имеем права открывать детские сады, так как за это потом расплачиваться придется очень дорого. Сделаем это только тогда, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Для этого должно быть разрешение Роспотребнадзора. Оно пока не поступило.

Напомним, 8 мая 2020 года вышли методическое рекомендации главного санитарного врача России Анны Поповой, которые фактически убрали всех губернаторов, в том числе и Любимова, из тех лиц, кто как-то может определять «комплекс мероприятий для поэтапного снятия ограничительных мероприятий». В случае с Рязанской областью, главное лицо, к которому необходимо прислушиваться, это Лариса Сараева, глава регионального Роспотребнадзора. Губернатор и чиновники опергруппы могут только озвучить ее позицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU