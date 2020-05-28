Рязанские депутаты сделали выбор в пользу строительства учреждений образования

28 Май 2020 2020-05-28T17:28:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Принят ряд важных для социального развития города решений. Так, многофункциональная зона делового, общественного и коммерческого назначения на территории по ул. Дзержинского, д. 21 изменена на зону образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования в связи с планируемым строительством общеобразовательной школы.

Депутатами поддержаны корректировки в Генплан Рязани в части изменения функционального зонирования территории в районе улиц: 2-я Линия и Шевченко с общественно-жилой зоны, зоны спортивных комплексов и сооружений (в т.ч. автодром) на зону образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования. В последующем на данной территории планируется размещение объекта образования.

Утверждены большинством голосов изменения в Правила землепользования и застройки в отношении территории в районе Сысоево и территории, расположенной в границах улиц Малое шоссе, Кооперативный переулок, Цветной бульвар. Ранее Рязанской городской Думой были внесены соответствующие изменения в Генеральный план города.

Правила землепользования и застройки в городе Рязани дополнены сведениями, содержащими графическое описание местоположения границ территориальных зон в районе Славянского проспекта, ул. Голенчинской, Голенчинского шоссе, ул. Баженова, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Депутатами положительно решен и вопрос о передаче проектно-сметной документации по объекту «Крытый каток по ул. Шевченко г. Рязани» из собственности муниципального образования – город Рязань в государственную собственность Рязанской области.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU