28 Май 2020 2020-05-28T17:11:00+03:00

В выходные изменится расписание рязанских электричек. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Изменения коснуться сасовского и московского направлений

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В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:

Сасовское направление:

30 мая

Электропоезд (далее - Э/П) № 6042 Рязань - Сасово, отправлением в 6.48, будет отправляться в 5.30

Э/П № 6032 Рязань – Ясаково, отправлением в 8.28, будет отправляться в 7.39

Э/П № 6022 Рязань – Гавердово, отправлением в 9.21, будет отправляться в 9.17

Э/П № 6046 Рязань – Сасово, отправлением в 14.35, будет отправляться в 14.31

Э/П № 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.45, будет прибывать в 11.49

31 мая

Э/П № 6044 Рязань – Сасово, отправлением в 12.45 – отменен

Э/П № 6024 Рязань – Гавердово, отправлением в 17.08, будет отправляться в 17.45

Э/П № 6048 Рязань – Сасово, отправлениемв т19.20, будет отправляться в 19.57

Э/П № 6038 Рязань – Шилово, отправлением в 21.56, будет отправляться в 21.47

Э/П № 6045 Сасово – Рязань, прибытием в 16.25, будет прибывать в 16.21

Э/П № 6023 Гавердово – Рязань, прибытием в 17.47, будет прибывать в 17.42

Э/П № 6047 Сасово – Рязань, прибытием в18.10, будет прибывать в 17.52

Э/П № 6025 Гавердово – Рязань, прибытием в 19.26, будет прибывать в 20.28

Э/П № 6035 Ясаково – Рязань, прибытием в 19.46, будет прибывать в 19.54

Э/П № 6049 Сасово – Рязань, прибытием в 21.52, будет прибывать в 22.20

Московское направление:

30 мая

Э/П № 6991 Рязань-1 – Москва, отправлением в 3.38, будет отправяляться в 3.33, и проследует с остановками Ходынино, Рыбное, Фруктовая, Луховицы, Голутвин, далее с остановками согласно расписания

Э/П № 6002 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 6.08, будет прибывать в 5.08

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 7.29, будет прибывать в 7.16

30, 31 мая

Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 6.15, будет следовать до ст. Фруктовая

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.26

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 9.54, будет следовать от ст. Фруктовая

Э/П № 7040 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием в 10.06, будет прибывать в 10.13

31 мая

Э/П № 6991 Рязань-1 - Москва, отправлением в 3.38, будет отправляться в 3.10

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 7.29, будет прибывать в 8.08

Э/П № 6019 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 19.56, будет отправляться в 21.19

Э/П № 6027 Рязань-1 – Рыбное, отправлением в 22.15, будет отправляться в 22.25

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ИСТОЧНИК KP.RU