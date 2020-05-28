2020-05-28T14:31:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Завотделением «ковидной» больницы Семашко в Рязани проведет трансляцию

В Instagram-аккаунте медучреждения Владимир Гришин ответит на вопросы о COVID-19 и работе госпиталя
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: instagram.com/okb_semashko_rzn/Фото: instagram.com/okb_semashko_rzn/
Изменить размер текста:

28 мая в 16.00 состоится прямой эфир с и.о. заведующего инфекционным отделением больницы им. Семашко в Рязани Владимиром Гришиным. Трансляция пройдет на официальной странице медицинского учреждения в Instagram.

«Владимир Юрьевич ответит на ваши вопросы о новой коронавирусной инфекции и о работе госпиталя особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19», - говорится в анонсе.

Специалист выделит на общение с пользователями соцсети полчаса и ответит на самые интересные вопросы, сообщили организаторы прямого эфира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Завотделением «ковидной» больницы Семашко в Рязани проведет трансляцию
Два грузовика и три легковых автомобиля – смертельное ДТП на рязанской трассе
РМПТС спишет рязанцам ранее начисленные пени
География коронавируса в Рязанской области 28 мая продолжила расширяться
Коронавирус в Рязанской области окончательно закрепился в возрастной группе 46-64
Любимов пожурил рязанцев за игнорирование масочного режима
В рязанской больнице имени Семашко возобновили платные услуги
Количество выявляемых случаев COVID-19 в Рязанской области снижается
Суд признал вину рязанских водителей в нарушении самоизоляции
Историю любви рязанских аистов узнала вся страна
Подозреваемого в убийстве родителей схватили в Рязани на остановке
Льготы на двух маршрутках в Рязани перестанут действовать
В Рязани умер 62-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19
Николай Любимов: регион получит 58,3 миллиона рублей дотаций в связи с COVID-19
25 рязанцев, вылечившись от COVID-19, покинули больницы
Рязанские предприниматели смогут воспользоваться кредитными каникулами
Владимир Грачев: Предварительное голосование – процедура открытая и легитимная
Виновника смертельного ДТП нашли спустя три года по ДНК в колонии
В Рязанской области ждут отмашки санврача, чтобы открыть ТЦ и рынки
43-летний рязанец убил топором отца и мать
География пандемии: где есть коронавирус в Рязанской области на 27 мая
Рязанских медиков, выступивших в федеральном телеэфире, вызвали на допрос
Аркадий Фомин: «Электронное голосование - возможность отдать свой голос за одного или нескольких кандидатов, не выходя из дома»
В Рязани и Солотче к купальному сезону подготовят 6 пляжей
ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в Рязанской области
У Рязанского кремля прохожий нашел человеческие останки