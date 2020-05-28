Завотделением «ковидной» больницы Семашко в Рязани проведет трансляцию

28 Май 2020 2020-05-28T14:31:50+03:00

В Instagram-аккаунте медучреждения Владимир Гришин ответит на вопросы о COVID-19 и работе госпиталя

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28 мая в 16.00 состоится прямой эфир с и.о. заведующего инфекционным отделением больницы им. Семашко в Рязани Владимиром Гришиным. Трансляция пройдет на официальной странице медицинского учреждения в Instagram.

«Владимир Юрьевич ответит на ваши вопросы о новой коронавирусной инфекции и о работе госпиталя особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19», - говорится в анонсе.

Специалист выделит на общение с пользователями соцсети полчаса и ответит на самые интересные вопросы, сообщили организаторы прямого эфира.

ИСТОЧНИК KP.RU