Завотделением «ковидной» больницы Семашко в Рязани проведет трансляцию
В Instagram-аккаунте медучреждения Владимир Гришин ответит на вопросы о COVID-19 и работе госпиталя
Фото: instagram.com/okb_semashko_rzn/
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28 мая в 16.00 состоится прямой эфир с и.о. заведующего инфекционным отделением больницы им. Семашко в Рязани Владимиром Гришиным. Трансляция пройдет на официальной странице медицинского учреждения в Instagram.
«Владимир Юрьевич ответит на ваши вопросы о новой коронавирусной инфекции и о работе госпиталя особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19», - говорится в анонсе.
Специалист выделит на общение с пользователями соцсети полчаса и ответит на самые интересные вопросы, сообщили организаторы прямого эфира.
ИСТОЧНИК KP.RU